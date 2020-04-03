Anderson Talisca'dan Çin sinyali

Bir dönem Beşiktaş formasını terleten, taraftarın gönlünde taht kuran Anderson Talisca Çin'de mutlu olduğunu söyleyerek, teklif gelmesi halinde Çin milli takımında oynayabileceğini dile getirdi.

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Anderson Talisca Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılarak Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu hayalleri ve gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca'nın açıklamaları şöyle:

Çin'de gayet iyi durumdayım. 1,5 sezon geçirdim ve gollerim, asistlerim var, şampiyoluk kazandım. Çin'e gittiğimden beri mutluyum, iyi karşılandım. Sahada en iyisini vermek için mücadele ediyorum.

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek, kariyer ve hayat planlamasının bir parçasıydı benim için. Her şeyi düşündüm ve Asya'da, harika sporcularla birlikte futbol oynadığım için mutluyum.

"Çin milli takımında oynayabilirim"

Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak tabii ki hayalim ailemin ülkesinin milli takımının formasını terletmek. Ancak başka ülkelerin formalarını giyen birçok oyuncu örneği var. Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil.

"Futboldan önce müzik yapıyordum"

Bateri çalmak benim hayalim. Futbol dünyasına girmeden önce müzik yapıyordum ve futbola girince de müziği unutmadım. Arkadaşlarımla eğleniyoruz ve bu sektörde iş dünyasına da girebilirim. Kendimi geliştirebilirim.