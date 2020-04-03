Marcelino'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Meydan okumak için hazırım

Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği konusu belirsizliğini korumaya devam ediyor. Adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol teknik adam Marcelino dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliği sürüyor. Birçok isimle temas kurulsa da koronavirüs salgınının da etkisiyle herhangi bir teknik adamla anlaşma sağlanmadı. Adı Fenerbahçe ile anılan hocalardan biri de Marcelino oldu.

"Heyecan verici teklifler var"

Şu anda boşta olan İspanyol teknik adam, geleceğiyle ilgili konuştu. Daha önce hiç ülkesi dışında çalışmadığını hatırlatan Marcelino, “İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol basını, Marcelino ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere’den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.