Ulaştırma Bakanı neden görevden alındı Abdulkadir Selvi kulis yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cahit Turhan’ın Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınıp yerine Adil Karaismailoğlu’nun atanmasıyla ilgili edindiği kulis bilgileri köşe yazısında aktardı.

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MEHMET Cahit Turhan’ın Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Gece yarısı 02.00’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamuoyunun öğrendiği olaya ilişkin Abdulkadir Selvi edindiği kulisi bugünkü yazısında paylaştı:

Kanal İstanbul ihalesi tüy dikmiş

"Üzerinden biraz zaman geçti ama bu değişikliğin bir süredir devam eden bir birikimin sonucu olduğunu öğrendim. Aslında 2 ay önce bu değişiklik kendisine hissettirilmiş. Yani bakan bekliyormuş. O nedenle bu karar kamuoyu için sürpriz oldu ama Cahit Turhan’a sürpriz olmamış.

Aralık'ta Brüksel gezisi dönüşü değişikliği düşünmüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-10 Aralık’ta gerçekleştirdiği Brüksel gezisi dönüşünde değişikliği planlıyormuş ancak koronavirüsle ilgili gündem ağır basınca ertelenmiş. Son olarak koronavirüsle mücadele kapsamında da dinamik yönetim sağlayamamış.

Dedim ya bir birikim sonucu diye... Koronavirüsle mücadele sürecinde yapılan Kanal İstanbul ihalesi de etkili olmuş. Millet can derdindeyken bunlar Kanal İstanbul ihalesiyle uğraşıyorlar şeklindeki algı tüy dikmiş..."