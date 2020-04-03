Antalya'da komşu esnafıyla tartıştı bıçaklayarak öldürdü

ANTALYA'da esnaf komşuluğu yapan iki kişi birbirine girdi. Çıkan tartışmada son sözü bıçak söyleyince, 1 kişi hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde 38 yaşındaki Tuncay T. kendi iş yerinin bulunduğu caddede dükkanı olan 24 yaşındaki Volkan Işık'ı çıkan kavgada karın boşluğundan bıçakladı.

Olay sonrası izini kaybettirdi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde iş yeri bulunan Tuncay T. ile Volkan Işık arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay T., Işık'ı karın boşluğundan bıçaklayarak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Işık'ı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Volkan Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası ara sokaklardan kaçarak, izini kaybettiren Tuncay T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.