HABER /  DÜNYA

ABD'de Emmy ödüllü Adam Schlesinger koronavirüse yenik düştü

Dünya'da olduğu gibi koronavirüs (kovid-19) ABD'de de can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. ABD'nin Emmy ödüllü müzisyeni Adam Schlesinger, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sanatçılar arasına dahil oldu.

Abone ol

Emmy ödüllü müzisyen, dizi ve film müziği yapımcısı ABD'li Adam Schlesinger, corona virüsü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı müzisyenin Ölüm haberini Tom Hanks verdi.

Tom Hanks Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “O olmadan ne Playtone ne de That Thing You Do olurdu. Onu maalesef koronavirüsten kaybettik. Çok Üzgünüm" ifadelerini belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koç Holding ve Turkcell'den koronaya karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Son dakika Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Dolar/TL kuru haftayı yüksek seviyelerde kapatıyor!
En ön safta mücadele veren Türk doktorun koronavirüs günü!
Sosyal yardım parası artık PTT'den dağıtılmayacak şubeler kapatılıyor
Bilim Kurulu'ndan bir ilk! Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapacağı saat belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Çalışanlar için fabrika girişinde dezenfektan tüneli kuruldu
Kırıkkale'de 2 bine yakın kişi karantinaya alındı! İlde vaka sayısı 22'ydi
ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 6 bini geçti
Feriha Öz kimdir kaç yaşında Prof. Dr. Feriha Öz biyografisi
Marcelino'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Meydan okumak için hazırım
FOX TV'nin Öğretmen dizisindeki Gizem giydi sütyen krizi çıktı
Yorumlar