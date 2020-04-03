ABD'de Emmy ödüllü Adam Schlesinger koronavirüse yenik düştü

Dünya'da olduğu gibi koronavirüs (kovid-19) ABD'de de can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. ABD'nin Emmy ödüllü müzisyeni Adam Schlesinger, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sanatçılar arasına dahil oldu.

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Emmy ödüllü müzisyen, dizi ve film müziği yapımcısı ABD'li Adam Schlesinger, corona virüsü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı müzisyenin Ölüm haberini Tom Hanks verdi.

Tom Hanks Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “O olmadan ne Playtone ne de That Thing You Do olurdu. Onu maalesef koronavirüsten kaybettik. Çok Üzgünüm" ifadelerini belirtti.