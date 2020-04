ABD'de Emmy ödüllü Adam Schlesinger koronavirüse yenik düştü

Emmy ödüllü müzisyen, dizi ve film müziği yapımcısı ABD'li Adam Schlesinger, corona virüsü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı müzisyenin Ölüm haberini Tom Hanks verdi.

Tom Hanks Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “O olmadan ne Playtone ne de That Thing You Do olurdu. Onu maalesef koronavirüsten kaybettik. Çok Üzgünüm" ifadelerini belirtti.

There would be no Playtone without Adam Schlesinger, without his That Thing You Do! He was a One-der. Lost him to Covid-19. Terribly sad today. Hanx