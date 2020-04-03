HABER /  YEREL

Kırıkkale'de 2 bine yakın kişi karantinaya alındı! İlde vaka sayısı 22'ydi

KIRIKKALE'de koronavirüs önlemleri kapsamında başka illerden kente gelen 1929 kişinin ev karantinasına alındı. Kırıkkale'de 22 vaka vardı.

Abone ol

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda Kırıkkale'ye gelenlerle ilgili özellikle köylerde, kaymakam ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırıldığı, kontrol sonrası şüphe duyulan vatandaşların sağlık tesislerine yönlendirildiği belirtildi.

Bu kişilerin, gerekli hallerde 14 gün evlerinde izole bir şekilde takibinin de yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve aynı zamanda tespitler sonucu ilimizde 1929 vatandaşımıza evde 14 gün süre ile gözetim tedbiri uygulanmaktadır. Bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği hem sağlık hem de jandarma ve emniyet birimlerimizce kontrol edilmektedir. Bu çerçevede, gözetim tedbiri uygulananlara onam formu imzalattırılarak, olası ihlal durumlarında kendilerine gerekli cezai işlem yapılacaktır. Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım. Hem kendimizi hem de başkalarını riske atmayalım."

İlgili Haberler
Koç Holding ve Turkcell'den koronaya karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek İstanbul ve Ankara'da en çok koronavirüs hangi ilçede? En az vaka olan yerler Coronavirüs Türkiye vaka sayısı açıklandı! 2 Nisan tarihi itibariyle son durum
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Seren Serengil Özbek bakıcısını Koronavirüs nedeniyle dövüp ormana attı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koç Holding ve Turkcell'den koronaya karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Son dakika Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Dolar/TL kuru haftayı yüksek seviyelerde kapatıyor!
En ön safta mücadele veren Türk doktorun koronavirüs günü!
Sosyal yardım parası artık PTT'den dağıtılmayacak şubeler kapatılıyor
Bilim Kurulu'ndan bir ilk! Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapacağı saat belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 6 bini geçti
Feriha Öz kimdir kaç yaşında Prof. Dr. Feriha Öz biyografisi
Marcelino'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Meydan okumak için hazırım
Ulaştırma Bakanı neden görevden alındı Abdulkadir Selvi kulis yazdı
Fenerbahçe'de Cristian Ramirez sesleri
ŞOK iş başvurusu ekranı açıldı 5 bin kişi alınacak
Yorumlar