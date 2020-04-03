Coronavirüs Türkiye vaka sayısı açıklandı! 2 Nisan tarihi itibariyle son durum

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya devam ederken son dakika bilgisi Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye coronavirüs vaka sayısı 18 bin 135'e çıkarken ölü sayısı 356'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel Covid-19 güncel durum tablosunu açıkladı. Günlük koronavirüs tablosunda test sayısında artış yaşanırken vaka sayılarında da artış var.

2 Nisan tarihli paylaşımda vaka sayısı 2 bin 456 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 79 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda test sayısı 18 bin 757 olarak gerçekleşti.

Entübe sayısında artış var

Açıklanan tabloda entübe hasta sayısında ise artış var. 1 Nisan'da 692 olan entübe 783'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 979'dan bin 101'e yükseldi.

Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

1 Nisan tarihli tabloda test sayısı 17 bin 396 vaka sayısı ise 2 bin 148 olarak açıklandı. Vefat eden sayısı 63 toplam vefat eden sayısı ise 277 olarak duyrulmuştu.

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