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Aydın'da yalnız yaşayan kadın evini çöplüğe çevirmiş 5 kamyon çöp çıkartıldı

AYDIN'da yalnız yaşayan kadının evinden tam 5 kamyon çöp çıktı. Çevreye yayılan kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, temizlik esnasında da zor anlar yaşadı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Nigar U.'nun evinden gözlerin inanamayacağı miktarda çöp çıkartıldı.

Nazilli'de belediye ekipleri, yalnız yaşayan Nigar U.'nun Pınarbaşı Mahallesi Cezaevi Sokağı'ndaki evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri eşliğinde adrese gelen Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evdeki çöpleri boşalttı. Kötü koku nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev ilaçlanarak, dezenfekte edildi.

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