Elazığ'da 5 katlı apartmana koronavirüs karantinası! Polis kapıda nöbet tutuyor

Son açıklanan rakam doğrultusunda yeni tip koronavirüs vakasının bulunduğu Elazığ ilimizde şehir dışından gelen bir kişide Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, kaldığı 5 katlı apartman karantinaya alındı. Polis kapıda nöbet tutuyor..

Abone ol

İlk vaka haberinin geldiği 11 Mart tarihinden itibaren devlet tarafından çok yoğun tedbir ve yasaklarını devreye alındığı ülkemizde, il bazında da ciddi önlemler uygulanıyor. Elazığ'dan gelen görüntüler bunun bir örneği.

Şehir dışından geldi

Şehir dışından gelenlerin de kontrol edildiği kentte Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana il dışından gelen bir kadının korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 5 katlı apartmanı karantinaya aldı.

Polis 24 saat kapıda

Polisin 24 saat nöbet tutmaya başlayarak binaya giriş ve çıkışları yasakladığı apartmanda, test sonucu pozitif çıkan kadının çocuğuna da test yapıldığı ve onunda testinin pozitif çıktığı öğrenildi.Kentte dün itibariyle şehir dışından gelen herkesin 14 gün süreyle karantinaya alınacağı Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından açıklanmıştı.