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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş istifa etti

MHP Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, görevinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurdu.

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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla görevden ayrıldığını söyledi.

"Üniversitedeki görevim nedeniyle..."

Sinan Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 09 Ocak 2019 tarihinden itibaren şerefle yürütmekte olduğum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevimden akademik çalışmalarım ve üniversitedeki görevim nedeniyle bugün itibariyle Liderimizin müsaadeleriyle ayrıldım.

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