HABER /  POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Kampanyaya destek devam ediyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' ile ilgili, "Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor" dedi. 

Abone ol

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganı ile başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamada bulundu.

Altun, "Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor" dedi. 

İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı videoda ise "Türk milleti kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakâr, cefakâr, onurlu, gururlu bir milletimiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiyeyiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz. Çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" denildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının fikir babası Mansur Yavaş çıktı
Mustafa Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması! Asla durmayacağız
Ligler ne zaman başlayacak? TFF'den flaş açıklama
Koronavirüsün akciğerden başka bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihaleleri karanına isyan etti
Akşener'den Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yardım gönderilmesine şok benzetme
ÖNCEKİ HABERLER
ŞOK Market iş başvurusu nasıl yapılır 2020 başvuru ekranı
Hakkari'de TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi
BDDK'dan dolandırıcılara karşı uyarı! Kurumun adını kullanıp...
Tekirdağ'da yemek masasını ders tahtası yapan öğretmen gönülleri fethetti
Tekirdağ'da yemek masasını ders tahtası yapan öğretmen gönülleri fethetti
İlkokul EBA giriş saatleri 3 Nisan ne zaman giriliyor?
Yorumlar