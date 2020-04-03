HABER /  SPOR

Bülşent Uygun: Kapasitenin yarısı kadar taraftar alınsın

Demirören Haber Ajansı

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ''Maçlar seyircili oynanırsa statlarımızda da sosyal mesafeyi korumalıyız. Kapasitenin yarısı kadar futbolsever maçlara alınabilir.'' dedi.

Abone ol

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir" açıklamasını değerlendirdi.

"Teknik direktörler artık başka idman metodları geliştirecek''
Yaklaşık 60 günlük bir aranın olacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Teknik direktörler artık başka idman metodları geliştirecek. Futbolcuların sürekli sağlıklı vatandaşlarımızın yaptığı gibi evlerinden çalışması handikap olur. Bu programa göre bizler de farklı antrenman yöntemlerini bulacağız. Ancak öncelikle sağlığımızı düşüneceğiz" dedi.

''Kapasitenin yarısı kadar futbolsever maçlara alınabilir''
Haziran ayında liglerin oynatılması durumunda taraftarları da düşünmeleri gerektiğini ifade eden Uygun, "15 Temmuz'da halkımız nasıl darbe girişimine sokaklara çıkarak dur dediyse, arma sevdası için de statlara gelecektir. Bu nedenle maçlar seyircili oynanırsa statlarımızda da sosyal mesafeyi korumalıyız. Kapasitenin yarısı kadar futbolsever maçlara alınabilir. Yaradandan ötürü bizler yaratılanı seviyoruz. Halkımızı düşünmeliyiz. Dediğim gibi Koronavirüs salgınını atlatmak ve sağlıklı bir yapıya kavuşmak en öncelikli isteğimiz" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması! Asla durmayacağız
Ligler ne zaman başlayacak? TFF'den flaş açıklama
Koronavirüsün akciğerden başka bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihaleleri karanına isyan etti
Akşener'den Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yardım gönderilmesine şok benzetme
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüsün ülkemizde peak yapmasına bir ay daha var
ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı bölgesi güneyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Göztepe'de Mossoro tutmadı
La Casa de Papel 4'üncü sezon izleyiciyle buluştu Netflix çöktü
Koronavirüse aldırmadılar, otelde parti yaptılar
Çin'de bir hasta 49 gün boyunca koronavirüs taşıdı en uzun sürelisi bu
İlkokul EBA giriş saatleri 3 Nisan ne zaman giriliyor?
Yorumlar 1 yorum