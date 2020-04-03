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Çin'de bir hasta 49 gün boyunca koronavirüs taşıdı en uzun sürelisi bu

Bir hastanın, 49 gün boyunca koronavirüs taşıdığını açıklayan Çinli uzmanlar, bu sürenin, tespit edilen en uzun süreli vaka olduğunu bildirdi.

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Ölümcül salgının çıktığı Çin'den ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Çinli araştırmacılar, bir hastada 49 gün boyunca kalan koronavirüsün yeni bir “kronik” mutasyonunu keşfetti.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Vuhan'daki Çinli askeri araştırmacılar, orta yaşlı erkek hastanın şiddetli olmayan belirtilere sahip olduğunu ifade ederek, koronavirüsü en uzun süre taşıyan kişi olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Semptomlar hafif şekilde seyretti 

Söz konusu kişinin aralıklı düşük ateşi olduğu, öksürük, titreme, nefes darlığı veya koronavirüsün diğer tipik semptomlarının görülmediği belirtildi.

Koronavirüsün yeni alt türü 

Böylece Çinli araştırmacılar, koronavirüsün mutasyona uğramış bir alt türünü keşfettiklerini ve virüsün enfeksiyon süresinin daha uzun sürdüğünü öne sürdü.

Kan plazması tedavisi 

Hastaya, daha önce iyileşen koronavirüs hastalarından alınan kan verildi. Tedaviden iki gün sonra gelen test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

En uzun süreli vaka  

Nadir görülen bu olay, tespit edilen en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçerken, bundan önceki en uzun süre 37 gün olarak gerçekleşmişti.

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