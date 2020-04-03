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Ardahan'da kardan adam gündeme ayak uydurdu kardan koronavirüs oldu

ARDAHAN'da çocukluk arkadaşı olan iki kişi, yağan karı fırsat bilerek kardan koronavirüs yaptı. iki o anları ölümsüzleştirip sosyal medyada paylaşınca kardan koronavirüs büyük ilgi gördü.

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Ardahan'da, 37 yaşlarındaki Bülent Koçak ile arkadaşı Volkan Çolak, kardan koronavirüs yaptı. Kardan koronavirüsü, güneşe sadece 2 saat dayanabildi.

Çıldır ilçesinin 320 nüfuslu Yukarı Cambaz köyünde yaşayan çocukluk arkadaşları Bülent Koçak ve Volkan Çolak, yağan karı fırsat bildi, Arkadaşların 1 metre 60 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde, 20 dakikada yaptıkları kardan koronavirüs, güneş çıktıktan 2 saat sonra eridi. İkili cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

"Umarım koronavirüs de tez zamanda gider"

İnşaat işçisi Bülent Çolak, "Koronavirüs nedeniyle köyümdeki evime geldim. Salgın bitene kadar köyümden çıkmayı düşünmüyorum. Lapa lapa kar yağıyordu. Bir süre önce kardan adam yapmıştık. Bu sefer de koronavirüs yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Fakat 2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider."

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