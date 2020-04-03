Cansın Çekili kimdir kaç yaşında Cansın Çekili dizileri hangisi

Dizi oyuncusu Cansın Çekili koronavirüs olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Son olarak Mucize Doktor dizisinde yer alan Cansın Çekili'nin hayatı merak edildi. Peki Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı? Cansın Çekili, 1989 yılında doğdu. Cansın Çekili rol aldığı Erkenci Kuş dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

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Dizi oyuncusu Cansın Çekili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanınca yaşadıklarını anlatan Cansın Çekili, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" dedi.

"SIKILMAYA HAKKIMIZ YOK"

Çekili mesajında "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" ifadelerini kullandı.

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?

1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi'dir. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan güzel isim ayrıca Diyalog Anlatım İletişim'de de Oyunculuk Eğitimi almıştır.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirmiş, dizide Aysel karakterini canlandırmıştır.

Bu dizide Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimler rol almıştır. Ayrıca dizi 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü almıştır.

2019 yılında yayınlanan Çocuk dizisinde de Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıktı.