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La Casa de Papel 4'üncü sezon izleyiciyle buluştu Netflix çöktü

Dünya'da izleyici kitlesini heyecanla bekleten La Casa de Papel, 4'üncü sezonu ile izleyicisiyle buluştu. Twitter'da uzunca bir süre gündemde kalan yeni sezon, yoğunluk nedeniyle Netflix'in kısa bir süre çökmesine bile sebep oldu.

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2017 yılının Mayıs ayında izleyici karşısına çıkan İspanyol yapımı La Casa De Papel, 4. sezon ile karşımıza çıktı. Dev İspanyol dizisi Türkiye saati ile 10:00‘da 4. sezon yayınlandı. Uluslararası bir çok ödül alan dizinin 4. sezonu saatler boyunca Twitter’ın gündeminde kaldı. 

La Casa de Papel Netflix'i çöktürdü

Dizi yayınlandıktan hemen sonra erişim problemi yaşanmaya başlandı. İnternet sitesini ziyaret edenlere bir hata olduğu ve diğer içeriklere ulaşabileceği belirtilirken, yaklaşık 10 – 15 dakika içerisinde sorun çözüldü. Ancak, bu süre zarfında binlerce kullanıcı “Netflix çöktü” başlıklı paylaşımlar yaptı.

Kullanıcıların yaptığı bazı La Casa de Papel paylaşımları şöyle:

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