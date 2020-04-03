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Hakkari'de TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi.

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Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Arif ve Halime Arıcı çifti, evlerinde televizyon ve bilgisayar olmadığı için dersleri takip edemeyen çocukları için Belediye Başkanı Tahir Saklı'dan yardım istedi.

Çiftin çağrısına kayıtsız kalmayan Saklı, bir iş adamının çocukların derslerinden geri kalmaması için aileye televizyon almasını sağladı. Belediye ekipleri, televizyonu aileye teslim ederek kurulumunu yaptı.

Televizyondan derslerini takip etmeye başlayan çocuklar, Saklı ve iş adamına ilgisinden dolayı teşekkür etti. 

8. sınıf öğrencisi Sevdanur Arıcı, "Televizyonumuz olmadığı için derslerimizi takip edemiyorduk. Belediye Başkanımızdan televizyon talep ettik o da bize televizyon hediye etti ve derslerimizi takip etmeye başladık." dedi. 

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