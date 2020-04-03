Tekirdağ'da yemek masasını ders tahtası yapan öğretmen gönülleri fethetti

TEKİRDAĞ'da tecrübeli ortaokul Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, online eğitim sistemine geçen öğrencilerine yemek masasını okul tahtası yaparak ders anlattı. Sosyal medyada paylaşılan o kareler büyük beğeni aldı. TBMM başkanı Mustafa Şentop da twitter hesabından tebrikte bulundu.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.

Sosyal medyada beğeni topladı

Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer evindeki yemek masasını okul tahtasına çevirip, öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başladı. 15 yıllık öğretmenin, yemek masasını okul tahtasına çevirip eğitim yaparken oğlu tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Mustafa Şentop Twitter'dan paylaştı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da bu süreçte kısıtlı imkanlarla evinde internet üzerinden öğrencilere ders anlatan Dinçer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentop, "Tekirdağ/Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike Öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.