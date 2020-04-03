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Gaziantep'te Suriyeli kuzenler tartıştı biri diğerini av tüfeğiyle öldürdü

GAZİANTEP'te yaşayan Suriye uyruklu olduğu belirtlilen iki kuzen tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Abdulhadi Sagi (25) av tüfeğiyle kuzeni Halid Sagi'yi (22) hedef aldı. Saçmaların isabet ettiği Halid Sagi olay yerinde can verdi. Zanlı Abdulhagi Sagi ise saklandığı evde yakalandı.

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Gaziantep'te önceki gün akşam saatlerinde, Kahvelipınar Mahallesi’nde kuzen cinayeti meyda geldi. Suriye uyruklu Halid Sagi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzeni Abdulhadi Sagi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. 

Önce vurdu ardından kaçtı

İkili arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Halid Sagi, kuzeni tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Halid Sagi, kanlar içinde yere yığılırken, Abdulhadi Sagi ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Halid Sagi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Saklandığı evde yakalandı mahkemede tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de olayın ardından kaçan Abdulhadi Sagi’yi saklandığı eve operasyon düzenleyerek, yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Abdulhadi Sagi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halid Sagi'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

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