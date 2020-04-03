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Avcılar'da kuşlar yüzünden ceza yiyen sürücü kendisini gülmekten alamadı

İSTANBUL Avcılar'da otomobil sürücüsü Mustafa Çürük, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Aracın ön camının neredeyse görünmeyecek şekilde kuş pisliğiyle kapandığını gören polis ekipleri, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' gerekçesiyle Çürük'e, 132 TL cezai işlem uyguladı.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında toplu ulaşım araçları üzerinde 'Yarı yarıya' yolcu taşınıp taşınmadığını ön plana alan denetim yaptı.

Kuşlar ceza yemesine neden oldu

Ambarlı Mahallesi'ndeki denetimler sırasında kurallara aykırı olduğu belirlenen araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Denetim noktasına otomobili ile gelen, Mustafa Çürük'ü durduran polisler, ehliyet ve ruhsatını isteyerek ceza tutanağı düzenledi.

Yıkamaya götürdüğünü söyledi

Erkek kuaförü olduğunu, koronavirüs tehdidi nedeniyle 1 haftadan bu yana dışarı çıkmadığını, otomobili de yıkamaya götürmek üzere çalıştırdığını söyleyen Çürük'e görevliler, "Önünü göremiyorsun kaza yaparsın" dedi. Mustafa Çürük, "Yıkamaya götürüyorum. İsterseniz hemen buradakine gireyim" dedi ancak cezadan kurtulamadı.

132 TL para cezası uygulandı

Mustafa Çürük'e trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 132 TL para cezası uygulandı. Çürük, ceza makbuzunu cebine koyarken, "Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım? Aracı yıkamaya götürürken yakalandım" dedi. Mustafa Çürük, camının kirli olduğunu, önünü tam olarak göremediğini de kabul ettiğini söyledi.

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