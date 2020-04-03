Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Nisan 2020 kira artış oranı belli oldu

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği kira zam oranı da belli oldu. Buna göre TÜFE üzerinden kiralara yapılacak artış oranı yüzde 13.33 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart 2020 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Nisan 2020 kira artış oranı da belli oldu. Tüketici fiyatları, Mart ayında yıllık ( 12 aylık ortalama TÜFE artışı ) yüzde 13,33 oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 Mart ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Nisan 2020 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 oldu. Ev sahipleri kiracılara Nisan ayında yüzde 13,33 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Nisan ayı kira artışı hesaplaması

Nisan ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

TÜFE'de Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 13,33 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 133,3 TL

Zamlı kira bedeli: 1.133,3 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 13,33 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 199,95 TL

Zamlı kira bedeli: 1.699,95 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 13,33 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 266,6 TL

Zamlı kira bedeli: 2.266,6 TL

Zam oranı nasıl hesaplanıyor ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

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Elden kira ödemeyin

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte;

- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler

– İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar