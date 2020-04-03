Doğalgaz faturaları ertelendi mi 3 ay doğalgaz ödenecek mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan yeni uygulamaları Erdoğan açıkladı. Erdoğan sosyal izolasyonu korumak için doğalgaz ve elektrik fatura okunmalarının 3 ay süreyle erteleneceğini açıkladı. EPDK, Elektrik ve doğalgaz fatura ödemelerinde yeni bir karar aldı. Peki doğalgaz, elektrik fatura ödemeleri ertelendi mi? Doğalgaz faturaları nasıl ödenecek? Tüm detaylar ve EPDK fatura kararı haberimizde...

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Elektrik Doğalgaz faturaları ertelendi mi? Faturalarımı nasıl ödeyeceğim sorusu vatandaşların en çok merak ettiği sorular oldu. Salgın sonrası evden çıkamayan ve elektrik ve doğalgaz tüketimi artan vatandaşı fatura ödeme korkusu sardı. Elektrik Doğalgaz faturaları ödeme nasıl olacak? EPDK almış olduğu yeni bir kararla ülkemizde yaşanan salgın sonrası vatandaşlara bir kolaylık daha sağladı. Elektrik doğalgaz faturalarında sayaç okuma kararı sonrası elektirk ve doğalgaz fatura ödemelerinde yeni bir döneme girildi. Peki doğalgaz elektrik faturaları ödemesi nasıl olacak? İşte yanıtı...

ELEKTRİK FATURA ÖDEME NASIL OLACAK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda, elektrik ve doğal gaz faturalarında "kıyasen" düzenleme yapılacak. Söz konusu uygulama, 3 ay süreyle yürürlükte kalacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla uzman kurul ve kurumların tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" hayata geçirilecek.

ELEKTRİK DOĞALGAZ FATURALARI NASIL ÖDENECEK?

Söz konusu düzenleme, sadece karantinaya alınan, idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda geçerli olacak ve 3 ay süreyle uygulanacak.

Bu kapsamda, sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak.

Sayaçları okunamayan tüketicilere kıyasen oluşturulan faturalar posta, kargo, SMS veya e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacak.

Bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığı ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltme yapılacağına yönelik bilgilendirme de yapılacak.