Tüm dünyadan koronavirüsten öncesi ve sonrası temalı fotoğraflar

Küresel çapta yayılan yeni tip Covid-19 salgını dünyayı sessizliğe bürüdü. Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları, koronavirüs hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. İşte o yerlerlerle ilgili çarpıcı kareler...

Belçika'daki Avrupa Parlamentosu

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Belçika'daki Avrupa Parlamentosu'nun ön kısmı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Monastiraki Meydanı

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İspanya'nın Barselona kentindeki Nou Camp stadyumu

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