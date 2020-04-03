Tüm dünyadan koronavirüsten öncesi ve sonrası temalı fotoğraflar
Küresel çapta yayılan yeni tip Covid-19 salgını dünyayı sessizliğe bürüdü. Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları, koronavirüs hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. İşte o yerlerlerle ilgili çarpıcı kareler...
Belçika'daki Avrupa Parlamentosu
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Belçika'daki Avrupa Parlamentosu'nun ön kısmı
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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Monastiraki Meydanı
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İspanya'nın Barselona kentindeki Nou Camp stadyumu
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