AÖL sınav takvimi 2. dönem sınav tarihleri ne zaman?

AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin eğitimlerini sürdürebilmek için dışarıdan katılım gösterdiği AÖL sınavları çok sayıda öğrencinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Peki, MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman?

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Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden öğrenciler, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere AÖL sınavları, Corona virüsü salgınını önlem tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe alınmıştı. İşte, merakla araştırılan AÖL 2. dönem sınav tarihleri hakkında ayrıntılar...

MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.

Bakanlık, ihtiyaç durumunda genellikle eylül ayında bu kapsamda ek sınav yapıyordu. Dolayısıyla ertelenen sınavın yurt dışı da dahil eylül ayında yapılacak ek sınavla birleştirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.

Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."

Açık öğretim kurumları sınavları, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi ikinci dönem sınavlarını kapsıyor.