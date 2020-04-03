İtalya AB'den ayrılıyor mu! Dikkat çeken görüntü

Avrupa kıtasında koronavirüs salgınının en çok zarar verdiği ülke olan İtalya'da, "Avrupa Birliği'nden ayrılalım" sesleri gün geçtikçe artıyor. Aşırı sağcı siyasetçi Salvini, "Avrupa uyanmazsa, bu sahneler çoğalacak" dedi.

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Koronavirüsle mücadelede yalnız bırakıldığını düşünen İtalyanlar, Avrupa Birliği (AB) bayraklarını tek tek indirmeye başladı.

AB bayrağını indirdi

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin, Twitter hesabında paylaştığı bir görüntüde, bir adamın, AB bayrağını indirdiği görülüyor.

Benzer sahneler çoğalır mesajı

Salvini, videoya düştüğü notta, "Avrupa uyanmazsa, bu sahneler çoğalacak. Büyük bir halk olmanın gururu ile daima ileri ve asla pes etmeyin." ifadelerini kullandı.