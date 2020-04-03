Kahramanmaraşlıların koronavirüs dosyası kabarık bugün de cezalar yağdı

KAHRAMANMARAŞ'ta vatandaşlar koronavirüs (kovid-19) nedeniyle alınan kararlara uymamakta ısrar ediyor. Cezai işlem uygulayan polise, kabaca tutum sergileyen H.K. isimli kişiye de 392 TL cezai işlem yapıldı. Ayrıca sokağa bebeğiyle çıkan bir anneye de işlem yapıldı.

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Kahramanmaraş'ta polis, İçişleri Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlarla ilgili denetimler yapıyor.

Bebeğiyle dışarı çıkan anneye de ceza kesildi

Çocukların ve bebeklerin de zorunlu haller dışında sokağa çıkmasının yasak olduğu kentte, polis kurallara uymayanlara ceza yazıyor. Bu kapsamda, sosyal mesafeye uymayan 3 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası kesildi. Bebeğiyle birlikte dışarı çıkan ve kendisini 'Bırakacak kimse yok' diye savunan anneye de 392 lira ceza uygulandı.

Tepki gösterirken kendisi de ceza yedi

Polisin kurallara uymayanlara ceza yazmasına ise H.K. isimli vatandaş tepki gösterdi. Uyarılar üzerine polise kabaca el ve kol hareketleri yapan H.K., ekip otosuna bindirileceği sırada 155'i arayıp yardım istedi. "Kanuna göre 4 kişinin üzerinde 5 kişiyi bir arada görürseniz ceza yazacaksınız" diyen H.K.'ya polis memuru, Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararları anlattı. Ardından H.K.'ya Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası verildi.

2 günde toplam 192 kişiye para cezası kesildi

Öte yandan polisin kentte son 2 günde 192 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası kestiği öğrenildi.