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Erzurum’da sokakta birlikte yürümeye 2 kişi sınırı

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla, kent merkezinde 3 ya da daha fazla kişiden oluşan grupların birlikte yürümesine izin verilmeyecek.

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İl Hıfzıssıhha Kurulu, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda, il dışından kara ve havayoluyla gelecek olanların 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları, bu kurala uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Araçların kent merkezine girişine izin verilmeyecek

Ayrıca 'tedarik, üretim zinciri ve sağlık' dışında kalan araçların, 30 Nisan gününe kadar il merkezine girişine de izin verilmeyecek. Cadde ve sokaklarda, 3 ya da daha fazla kişiden oluşan grupların birlikte yürümesine izin verilmeyecek. Ayrıca market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak.

Erzurum'da 86 koronovirüs vakası bulunuyor. 

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