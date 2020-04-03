İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 milyon 27 bin kişiye hizmet ulaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleriyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan vefa sosyal destek guruplarının son 12 günde 1 milyon 27 bin kişiye hizmet ulaştırdığını duyurdu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, vatandaşların ihtiyaçları için ise her ilde Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde polis,jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan vefa sosyal destek grupları kurulmuştu.

65 yaş üzeri vatandaşlar salgın sürecince 112,155,156 numaralı hatlardan ulaşarak ihtiyaçlarını dile getirebiliyor ve vefa sosyal destek gruplarından yardım isteyebiliyor.Bu kapsamda Vefa grupları 12 günde 1 milyon 27 bin kişiye ulaştı.

Bu aramalardan 569 bin 549’u vatandaşların ihtiyacına yönelik oldu. Kalan aramalar ise gerekli birimlere yönlendirildi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların soruları yanıtlandı.