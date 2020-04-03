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Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışmaya kallavi bağış

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Turkcell ve Koç Holding'den geldi. Türkiye'nin dev firmaları kampanyaya 20'şer milyon lira bağış yaptı.

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Yeni tip koronavirüs salgınının yaralarını sarmak için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek her geçen gün daha da büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'biz bize yeteriz' sloganıyla başlattığı kampanyaya son olarak Koç Holding ve Turkcell de katkı sağladı.

Koç Holding'den 20 milyon lira bağış 

Koç Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira ile katkı sağladı.

Turkcell de aynı miktar bağışı açıkladı 

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörü Turkcell de Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira katkıda bulunduğunu duyurdu.

Kampanyaya 20 milyon ve üzerinde bağış yapan diğer firmalar:

100 MİLYON +

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: 100 Milyon TL

50 MİLYON TL +

Ziraat Bankası: 62 milyon 300 bin TL

Vakıfbank: 50 milyon TL

Halkbank: 50 milyon TL

Türk Telekom: 40 milyon TL

20 MİLYON TL +

Eti Bakır: 24 milyon TL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: 20 milyon TL

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