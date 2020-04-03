Rıdvan Dilmen: UEFA gaz almaya çalıştı

Rıdvan Dilmen, TFF'nin ''Ligler en erken Haziran başında oynanabilecek'' açıklamasıyla ilgili olarak ''UEFA'nın bugün aldığı karar, altı dolu olmayan öylesine bir karar. Sadece gaz almak için alınan bir karar." yorumunda bulundu.

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, futbol dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve çok konuşulacak önemli açıklamalarda bulundu. NTV'ye telefonla bağlanan ünlü yorumcu Dilmen, TFF'nin bugün liglerin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamaya değindi.

''Kendi kendimize karar vermedik''

Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı; "Öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta 2 gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu. Yani UEFA'nın kararına göre Haziran'dan önce futbol başlamayacak. Bu sadece bizim özelimizde değil, tüm Avrupa'ya aynı karar söylendi. Biz kendi kendimize karar vermedik. Ancak Temmuz başında da futbola başlanmazsa, ne olur? Bu daha soru işareti. Dünyanın yaşadığı bu kriz futbolu da etkileyecek. Her şey normale döndüğünde bile uzun yıllar kriz futbolu etkileyecek gibi gözüküyor.

''Dünya futbolunun gazını almak için''

Biz kulağı hep tersten tutuyoruz. Örneğin, Mayıs ayında birçok sporcunun kontratı bitiyor. Haziran'da futbol başlayacak diyorsunuz ama... Önce bu sorunlar çözülecek. Sonra dünyadaki sağlık tahakkuk edilecek ve ona göre karar verilecek. Bu sadece Dünya futbolunun gazını almış olmak için yapılmış bir açıklama.

''Önce UEFA'nın sistemi oturtması lazım''

Mayısta kontratı bitecek olan en az yüzde 30'luk bir kısım var. Sözleşmesi biten oyuncu kontrat yapmadan Temmuz'da oynar mı? Önce teşhisi bulacaksınız, sonra çözümü bulacaksınız, tarih belirtmeyeceksiniz. Önce UEFA'nın sistemi oturtması lazım.

''Türkiye Ligi 14 milyar TL zararda''

FIFA bildiğim kadarıyla futbola bir fon arıyor. Mesela Türkiye bu konuda biraz geride. Şu anlamda söylüyorum, Bundesliga 4,5 milyar euro kar açıkladı, Türkiye Ligi 14 milyar TL zararda. Onlar bile bu oranlarla zorluk yaşayacaklar. Bizi borçlandıran kim mevcut kulüpler. Büyük kulüpler hem bizi borçlandıracaklar sonra da bir o kadar da para kullanacaklar. Bu konularda Devlet yardım ediyor ama bizim ülkemizde zaten devlete ve bankalara olan borçlar inanılmaz. Önümüzü göremiyorum. UEFA'nın bugün aldığı karar, altı dolu olmayan öylesine bir karar."