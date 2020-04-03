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Ramazan ne zaman 2020 Ramazan ayına kaç gün var?

İslam aleminin sabırsızlıkla ve heyecanla beklediği Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Ramazan yında ilk oruç 24 Nisan'da tutulacak. 2020 yılının ilk orucu ve iftarı 24 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs'ta sona erecek. Ramazan bayramı 1. günü ise 24 Mayıs olacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca kaç gün var araştırması 3 ayların başlaması ile arttı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan'da ilk oruçla başlayacak. Ramazan 23 Mayıs'ta sona erecek. 2020  Ramazan bayramı ise 24 Mayıs'ta başlayacak. Berat Kandili bu yıl 7 Nisan'da ihya edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, Berat Kandili bu yıl 7 Nisan'da ihya edilecek.

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