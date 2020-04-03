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Ankara Kuşu tutuklanması için mahkemeye sevk edildi FETÖ propagandası suçlaması

Twitter'daki 'Ankara Kuşu' isimli hesabı kullandığı için gözaltına alınan Oktay Yaşar herşeyi itiraf etti. 'FETÖ Propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi...

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Sosyal medyada son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 'Ankara Kuşu' isimli hesabın sahibi Oktay Yaşar, emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça sorgulanan Yaşar, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanması için nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında "Mustafa Selanik" isimli fenomen hesabı kullanan Mesut Aykin de gözaltına alınmıştı.

"Hesap benim" dedi WhatsApp'ı deşifre oldu

Oktay Yaşar'ın hesabın kendisine ait olduğunu, bizzat kullandığını ve paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Ankara Kuşu’nun telefonunda yapılan incelemede, kendisine bilgi aktaran WhatsApp gruplarının ortaya çıktığı ve bu kişilerin kimliklerinin belirlendiği ifade edildi. Bu kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Oktay Yaşar Ankara Kuşu
Oktay Yaşar'ın Gebze'de yerel bir gazeteci olduğu ortaya çıktı.

Bazı siyasiler ve partilerle de bağlantısı ortaya çıktı

Elde edilen bilgilere göre, Oktay Yaşar adlı Ankara Kuşu hesabını kullanan kişinin cep telefonunda bulunan WhatsApp gruplarının ilk incelenmesinde ilginç ilişkileri ortaya çıktı. Bu gruplarda, yurt içi ve yurt dışında, FETÖ ile bağlantılı kişiler ile çeşitli siyasi partilerden kişilerin olduğu tespit edildi.

İddiaları yazması için yüklü miktarda para verildi

İddialara göre Ankara Kuşu, isimli kullanıcıya bu reklam şirketi tarafından, çeşitli asılsız bilgileri yazması karşılığında yüksek miktarda ödeme yapıldı. Başka bir iddiaya göre bir siyasi partinin sosyal medya ekibinin Ankara Kuşu adlı kullanıcıya tweet başı para ödediği öne sürüldü.

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