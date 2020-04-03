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Ukrayna yeni füze testi yaptığını açıkladı

UKRAYNA Luch Tasarım Bürosu, 30-31 Mart'ta Odesa'da 120 kilometre menzilli bir Vilkha-M füzesi testi yaptığını açıkladı.

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler kurmaylarının aktif katılımıyla Ukrayna füze programı uygulaması , güvenlik ve savunma alanında devam ediyor." denildi.

Vilkha-M füzesi, uydu navigasyonu sıkışması veya elektronik saldırı nedeniyle sinyal kaybı riskini önlemek için GPS'siz bir kılavuz sistemi kullanıyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, "Bu füze savunma sanayi şirketleri tarafından kapalı bir üretim döngüsü içinde oluşturulur. Vilkha-M füzeleri ve roketatar sistemi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri daha güçlü bir hale gelecektir." açıklamasında bulundu.

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