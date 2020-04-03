Coronovirüs karantinasına giren ilçeler listesi! Köyü kilitlediler şaşırtan karar

TÜRKİYE geneline yayılan koronovirüs salgını sebebiyle iller ve ilçelerde ek önlemler alınıyor. Köylerin ardından ilçelerde de karantinalar uygulanmaya başladı. Artvin ve Kırıkkale başta olmak üzere bir çok şehirden gelen haberler var. İşte yurtta karantina günleri: