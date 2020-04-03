Coronovirüs karantinasına giren ilçeler listesi! Köyü kilitlediler şaşırtan karar
TÜRKİYE'de koronovirüs sebebiyle artık köylerin dışında ilçeler karantinaya giriyor. Artvin, Kırıkkale ve Rize'den gelen haberler var. İşte yurtta koronovirüs durumu:
TÜRKİYE geneline yayılan koronovirüs salgını sebebiyle iller ve ilçelerde ek önlemler alınıyor. Köylerin ardından ilçelerde de karantinalar uygulanmaya başladı. Artvin ve Kırıkkale başta olmak üzere bir çok şehirden gelen haberler var. İşte yurtta karantina günleri:
Artvin Borçka karantinaya girdi: Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 gün süreyle karantinaya alındı. Polis ve Jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarına bariyerlerle kapattı. Polis ekipler ilçe merkezinde dört farklı bölgede uygulama yaparken, aynı zamanda Jandarma ekipleri de Aralık köyünü giriş çıkışlara izin vermedi.
Artvin'de 15 koronavirüs vakası tespit edilmişti.
MALATYA ilçelerine bağlı 5 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Kente farklı illerden ve yurt dışından gelenlerin Darende, Hekimhan, Arapgir, Pütürge ve Kuluncak ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 7 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine gözlem altına alınan 7 kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 7 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi, Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi ile Kuluncak ilçesinin 232 nüfuslu Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, 5 mahallenin giriş- çıkışlarına barikat kurdu. Mahallelere giriş ve çıkış izni verilmezken vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı.
Malatya'da 49 koronavirüs vakası tespit edilmişti.
KIRIKKALE'de koronavirüs önlemleri kapsamında başka illerden kente gelen 1929 kişinin ev karantinasına alındı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, ile gelenlerden şüpheli görülenlerin sağlık tesislerine yönlendirildiği belirtildi. Bu kişiler 14 gün karantinada tutulacak. Kırıkkale'de 22 vaka vardı.