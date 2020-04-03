Kocaeli'den günün en acı fotoğrafı! Koronavirüsten ölen annesine mezarda kavuştu

Aydın ailesinden yaklaşık 20 kişinin ev karantinasında olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Turan Yıldız, “Merhumun 2 gün önce annesini kaybettik. Bugün de çocuğu da kaybettik, kurtaramadılar. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Babası ve ailesinden hiç kimse gelemedi. Hepsi karantinada. Biz kendi aramızda cemaati oluşturduk ve defnettik. Allah herkese sabır versin. Ailesinden babası ve 2 çocuğu karantinada. Ağabeyleri, kardeşlerinin de arasında olduğu 20 kişilik bir karantinamız var. Mahalle karantinada değil, sadece ailenin yaşadığı evler karantinada. İnşallah onları da bir şey olmadan kurtaracağız” dedi.