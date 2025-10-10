BIST 10.730
DOLAR 41,83
EURO 48,37
ALTIN 5.373,53
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS A Grubu Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

KPSS A Grubu Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

Abone ol

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 13-14 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların, cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların yanıtları 10 gün süreyle erişime sunuldu.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve bunların optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen yanıtları ile doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile kendilerinin verdiği yanıtı bulabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. Bu sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösteriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!
Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu
Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu
EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...
EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...
Türkiye'nin 81 iline yeni şarj istasyonları geliyor
Türkiye'nin 81 iline yeni şarj istasyonları geliyor
OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü
OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü
İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme
İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!
Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı
Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı
Dört ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Dört ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı