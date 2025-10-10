BIST 10.729
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılacağını savunarak, "Eğer bu (Hamas'ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Eğer başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır." diyerek Gazze'ye yeniden saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Gazze'de varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında anlaşma için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Varılan anlaşma sonrası Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin teslim edileceğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın bu anlaşmayı Gazze'ye düzenledikleri saldırıların sonucu oluşan "baskı nedeniyle kabul ettiğini" ileri sürdü.

Netanyahu, ölen esirlerin cenazelerini bulup İsrail'e getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi ancak bu konuda atılacak adıma dair detay vermedi.

Hamas'ın silahsızlandırılacağı ve Gazze'nin silahlardan arındırılacağını savunan Netanyahu, "Bu (Hamas'ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır." diyerek Hamas'ın silahsızlandırılmaması halinde Gazze'ye yeniden saldırılara başlanacağı tehdidinde bulundu.

