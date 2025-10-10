BIST 10.729
DOLAR 41,83
EURO 48,38
ALTIN 5.374,74
HABER /  DÜNYA

İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme

İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşın özel uçak seferiyle öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

