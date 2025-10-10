BIST 10.737
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak

ABD, Kanada, İngiltere gibi birçok ülkede büyük izleyici kitlesine sahip olan The Traitors, Türkiye'de de yayınlanacak. Belçika'da bir şatoda çekilecek olan, 20 ünlü ismin yarışacağı programı, oyuncu Giray Altınok sunacak.

Ünlü oyuncu Giray Altınok, Belçika'da bir şatoda çekilecek olan The Traitors Türkiye programının sunuculuğunu yapacak.

THE TRAITORS, TÜRKİYE'DE DE YAYINLANACAK

Dünya çapında milyonlarca kişinin izlediği The Traitors programının Türkiye'de de yayınlanacak. 20'den fazla ünlünün yarışacağı, strateji ve zeka oyunlarıyla kıyasıya rekabetin yaşanacağı yarışmanın detayları belli oldu.

SUNUCUSU GİRAY ALTINOK OLDU

Programın Türkiye'de yayınlanacak bölümlerinin çekimi Brezilya'da başlayacak. Program Belçika'da bir şatoda çekilecek. Tgrt Haber'den Dilek Ulusan'ın haberine göre, 'The Traitors Türkiye'yi ise ünlü oyuncu Giray Altınok sunacak.

