Zeki Müren’in hayatını anlatan filme telif krizi

Sanat Güneşi Zeki Müren'in hayatını konu alacak film projesi, mirasçıları olan Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı davayla krize girdi. Mirasçılar, Uslu'nun hazırladığı fragmanın izinsiz olduğunu iddia etti. Mahkeme ise, fragman görüntülerinin bulunduğu flaş belleği "gizli delil" olarak kasasına kaldırdı ve sadece hakim izniyle incelenmesine karar verdi.

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden Zeki Müren’in yaşamını beyazperdeye taşıma hazırlıkları, büyük bir telif davasıyla kesintiye uğradı. "Ayla" ve "Müslüm" gibi gişe rekortmeni filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'ya, Müren'in mirasçıları tarafından izin almadan fragman hazırladığı gerekçesiyle dava açıldı.

Zeki Müren’in tüm mal varlığını bıraktığı Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, yapım şirketlerine karşı hukuki süreç başlattı.

Sabah’ta yer alan habere göre, TEV’in başvurusu üzerine mahkeme dikkat çeken bir karar verdi. Fragmana ilişkin görüntülerin bulunduğu flaş bellek, “gizli delil” olarak mahkeme kasasında saklanacak.

Ara kararda, “Belgenin gizli olarak saklanmasına ve yalnızca hâkim izniyle incelenmesine” hükmedildi.

Çekimleri gizlilikle yürütüldüğü belirtilen film, daha başlamadan büyük bir telif ve izin krizine dönüşmüş durumda.