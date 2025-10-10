BIST 10.740
DOLAR 41,83
EURO 48,43
ALTIN 5.362,18
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Zeki Müren’in hayatını anlatan filme telif krizi

Zeki Müren’in hayatını anlatan filme telif krizi

Sanat Güneşi Zeki Müren'in hayatını konu alacak film projesi, mirasçıları olan Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı davayla krize girdi. Mirasçılar, Uslu'nun hazırladığı fragmanın izinsiz olduğunu iddia etti. Mahkeme ise, fragman görüntülerinin bulunduğu flaş belleği "gizli delil" olarak kasasına kaldırdı ve sadece hakim izniyle incelenmesine karar verdi.

Abone ol

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden Zeki Müren’in yaşamını beyazperdeye taşıma hazırlıkları, büyük bir telif davasıyla kesintiye uğradı. "Ayla" ve "Müslüm" gibi gişe rekortmeni filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'ya, Müren'in mirasçıları tarafından izin almadan fragman hazırladığı gerekçesiyle dava açıldı.

Zeki Müren’in tüm mal varlığını bıraktığı Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, yapım şirketlerine karşı hukuki süreç başlattı.

Sabah’ta yer alan habere göre, TEV’in başvurusu üzerine mahkeme dikkat çeken bir karar verdi. Fragmana ilişkin görüntülerin bulunduğu flaş bellek, “gizli delil” olarak mahkeme kasasında saklanacak.

Ara kararda, “Belgenin gizli olarak saklanmasına ve yalnızca hâkim izniyle incelenmesine” hükmedildi.

Çekimleri gizlilikle yürütüldüğü belirtilen film, daha başlamadan büyük bir telif ve izin krizine dönüşmüş durumda.

ÖNCEKİ HABERLER
Disiplinli yaşıyor! Tuğba Özay sabah saatlerinde bakın ne yapıyormuş...
Disiplinli yaşıyor! Tuğba Özay sabah saatlerinde bakın ne yapıyormuş...
16 ilde 29 farklı suçtan aranıyordu! Yakalandı
16 ilde 29 farklı suçtan aranıyordu! Yakalandı
Uzmanlardan fenomenlerin "muhteşem hayatlarıyla" ilgili uyarı
Uzmanlardan fenomenlerin "muhteşem hayatlarıyla" ilgili uyarı
Ayşe Barım kalp ameliyatı olacak
Ayşe Barım kalp ameliyatı olacak
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı
Kibar Holding'e TİDE'den "Kurumsal Farkındalık" ödülü
Kibar Holding'e TİDE'den "Kurumsal Farkındalık" ödülü
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı
Türkiye'nin inşa tecrübesi Cenevre'de övgü aldı
Türkiye'nin inşa tecrübesi Cenevre'de övgü aldı
Göcek'te ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı
Göcek'te ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı
TSK Gazze’ye mi gidiyor? MSB’den son dakika açıklaması
TSK Gazze’ye mi gidiyor? MSB’den son dakika açıklaması
Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın Erdoğan'ın uçağında işi ne? Damadı da ünlü...
Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın Erdoğan'ın uçağında işi ne? Damadı da ünlü...
Ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verileri açıklandı
Ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verileri açıklandı