Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın Erdoğan'ın uçağında işi ne? Damadı da ünlü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağındaki gazetecilerin arasında ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı da vardı. Peki Gülşah Alkoçlar'ın bu uçakta ne işi vardı. Meğer Gülşah Alkoçlar Lider Haber'in sahibi olarak ekibe dahil olmuş. Gülşah Alkoçlar ünlü bir annenin yanı sıra ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın kayınvalidesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında ortaya çıkan Gülşah Alkoçlar merak konusu oldu. Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın uçağa sahibi olduğu Lider Haber TV'yi temsilen bindiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisinde de bulunan Gülşah Alkoçlar, bu kez Azerbaycan ekibine dahil oldu.

(Fotoğrafta Soldaki)

Gülşah Alkoçlar kimdir? Damadı da...

Gülşah Alkoçlar Hülya Koçyiğit'in kızı ve aynı zamanda oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın kayınvalidesi... 24 Nisan 1969 tarihinde oyuncu Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızı olarak dünyaya gelen Gülşah Alkoçlar'ın Aslışah ve Neslişah isminde 2 kızı bulunuyor. Kızı Neslişah Alkoçlar, oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evli.