Eski takım arkadaşı eleştirdi! Kerem Aktürkoğlu'na büyük ders

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. İşte Gomis'ten Aktürkoğlu eleştirisi...

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bafetimbi Gomis, SporON Youtube kanalında bir programa katılarak eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

GOMIS'TEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BÜYÜK DERS

Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Galatasaray'la ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldırması ve ''Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim.'' sözlerini sarf etmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

''SENİ BESLEYEN ELİ VURMA''

Fransız futbolcu Gomis, milli oyuncunun söylediklerine katılmadığını ifade ederek, ''Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızca'da bir söz vardır, 'Seni besleyen eli vurma' diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz.'' dedi.

''GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLADI''

Sözlerine devam eden Gomis, "Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçiş daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak." ifadelerini kullandı.

