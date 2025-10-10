BIST 10.738
Fenerbahçe ara transfer dönemini bekliyor piyasa değeri 35 milyon euro

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe için transfer dönemine dair dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Juventus’un yıldız forveti Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Sezon başında Al-Nassr’dan kiralanan Jhon Duran’ın sakatlığı ve Youssef En-Nesyri’nin düşen performansı sonrası Fenerbahçe yönetiminin ara transfer döneminde golcü takviyesine yöneldiği belirtiliyor.

Fotomaç’ın haberine göre, sarı-lacivertli ekip daha önce de gündemine aldığı Sırp yıldız Dusan Vlahovic için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Piyasa değeri 35 milyon euro

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Juventus teknik direktörü Igor Tudor, hücum hattında önceliğini Jonathan David’e vermek istiyor. Bu nedenle kulübün, Vlahovic’e gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Juventus ile bonservis görüşmeleri yapabileceği ve uygun şartlar oluşması hâlinde resmi teklif sunabileceği ifade edildi.

Sırp golcünün, eski Fenerbahçeliler Dusan Tadic ve Filip Kostic’ten kulüp hakkında olumlu referanslar aldığı da öne sürüldü.
Bu sezon Juventus formasıyla 8 maçta 4 gol ve 1 asist üreten Vlahovic’in, Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

