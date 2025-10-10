Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün adadaki Santiago kentinin 20 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Papua Yeni Gine'de de 6,3 büyüklüğünde deprem

USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.