Akıncı TİHA gökyüzüne Türk bayrağı çizdi

İsrail ve Hamas, Mısır'da yapılan müzakerelerin ardından Gazze Barış Planı’nın ilk aşamasında tarihi bir anlaşmaya imza attı. Türkiye’de memnuniyetle karşılanan ateşkesin ardından Doğu Akdeniz’de görev yapan GOLGE63 kodlu Bayraktar AKINCI TİHA’nın gökyüzünde çizdiği ay-yıldız büyük yankı uyandırdı.

Ateşkes kararı Türkiye'de memnuniyetle karşılanırken, Doğu Akdeniz'de İsrail yakınlarında bir süredir keşif ve gözetleme yapan Türk İHA'ları, havada çizdikleri ay-yıldızla anlamlı bir mesaj verdi.

GÖKYÜZÜNDE TÜRK BAYRAĞI

GOLGE63 uçuş kodlu Bayraktar AKINCI TİHA, ateşkes sonrası Doğu Akdeniz'de, İsrail ve Mısır açıklarında Türk bayrağını çizdi. Hızla sosyal medyada gündem olan GOLGE63'ün çizdiği ay-yıldız, 'İsrail'e mesaj' olarak yorumlandı.