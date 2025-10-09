BIST 10.727
THY duyurdu! O bölgeye uçuşlar yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Irak’ın Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, haftanın yedi günü düzenlenecek seferlerle Türkiye ile Irak arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin güçleneceğini belirtti.

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye kentine seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ettiklerini belirtti. 

THY'NİN SÜLEYMANİYE SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Şirketin, Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatacağını kaydeden Üstün, "Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

