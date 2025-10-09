BIST 10.773
DOLAR 41,72
EURO 48,61
ALTIN 5.441,47
HABER /  GÜNCEL

Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2025 yılı için Nobel Edebiyat Ödülü'nü 71 yaşındaki Macar senarist ve yazar Laszlo Krasznahorkai kazandı. Açıklamaya göre, Laszlo Krasznahorkai, "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle ödülün sahibi oldu.

Abone ol

1901’den 2024’e kadar toplam 121 kişiye 117 kez verilen Nobel Edebiyat Ödülü, edebiyat dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

18 KADIN YAZAR ÖDÜLÜ KAZANDI

Şimdiye kadar 18 kadın yazara verilen ödülün ilki, 1909’da Selma Lagerlöf’e takdim edilmişti. Son olarak geçen yıl Güney Koreli yazar Han Kang, Edebiyat Nobeli’ni kazanan ilk Asyalı kadın ve Nobel kazanan ikinci Koreli oldu.

11 milyon İsveç kronu tutarındaki para ödülüyle birlikte verilen Edebiyat Nobeli, İsveç Akademisi tarafından takdim ediliyor.

Yıllar içinde ödül, yalnızca roman yazarlarına değil. Oyun yazarları, tarihçiler, filozoflar ve şairlere de verildi. Nobel Komitesi, 2016’da Bob Dylan’a ödül vererek edebiyatın sınırlarını müzik ve şarkı sözleri alanına da genişletmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman lüks markası Porsche satışları düştü
Alman lüks markası Porsche satışları düştü
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş makamında başının üzerine Atatürk resmi astı
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş makamında başının üzerine Atatürk resmi astı
Çöp işçisi mesai arkadaşını öldürdü! Antalya'da işlenen tuhaf cinayet
Çöp işçisi mesai arkadaşını öldürdü! Antalya'da işlenen tuhaf cinayet
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar aldı! Sözleşmesi sezon sonunda bitecek
Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar aldı! Sözleşmesi sezon sonunda bitecek
İsmail Kartal'a teklif geldi yanıtı ortaya çıktı
İsmail Kartal'a teklif geldi yanıtı ortaya çıktı
İsrail alıkoyduğu 1'i Gelecek 2'si Saadet Partisi'nden 3 vekili bakın hangi ülkeye yolladı
İsrail alıkoyduğu 1'i Gelecek 2'si Saadet Partisi'nden 3 vekili bakın hangi ülkeye yolladı
Dardanel, Almanya'da Anuga Gıda Fuarı'na katıldı
Dardanel, Almanya'da Anuga Gıda Fuarı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde biz de yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde biz de yer alacağız
Mehmet Şimşek'ten üreticileri sevindirecek açıklama
Mehmet Şimşek'ten üreticileri sevindirecek açıklama
MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'li 2 isme sert tepki: CHP yağdanlığı Özel'in kuyruğu
MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'li 2 isme sert tepki: CHP yağdanlığı Özel'in kuyruğu
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Pişman olduğu öne sürüldü
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Pişman olduğu öne sürüldü