Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş makamında başının üzerine Atatürk resmi astı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeni atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, göreve başladıktan hemen sonra odasına yerleşti ve makamına Atatürk portresi astı. Arpaguş'un, 1923'te Atatürk'ün Uşak'ta dualarla karşılandığı tarihi fotoğrafı tercih edince sosyal medyada büyük bir yorum dalgası meydana geldi. Bu hareket "anlamlı bir mesaj" olarak yorumlandı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanmıştı.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIYOR

Arpaguş'un göreve gelmesiyle birlikte Diyanet'te dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararnameyle kurum bünyesinde çok sayıda yönetici pozisyonunda atama ve görev değişikliği yapıldı. Yeni dönemde daha kapsayıcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı hedeflendiği belirtiliyor.

MAKAMINA ATATÜRK PORTRESİ ASTI

Yeni başkan Prof. Dr. Safi Arpaguş, göreve başlamasının ardından makam odasına Atatürk portresi astı. Arpaguş'un 18 Şubat 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Uşak'ta dualarla karşılandığı tarihi bir fotoğrafı tercih etmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Atatürk portresinin yer aldığı kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların büyük bölümü Arpaguş'un bu tercihine "anlamlı ve sembolik bir adım" yorumunda bulundu. Bazı çevreler ise Diyanet'teki bu yeni yaklaşımın kurumsal bir dönüşümün sinyali olabileceğini dile getirdi.

ATATÜRK İÇİN DUA ETMİŞTİ

Arpaguş, 2023'te 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıldönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde düzenlenen mevlit programına katılmasıyla biliniyor. Arpaguş, cami cemaatiyle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti.

ARPAGUŞ'UN ÖZGEÇMİŞİ

1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu. Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle: Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi.

