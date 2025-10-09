BDDK açıkladı: KKM 266,6 milyar TL'ye geriledi

BDDK verilerine göre, KKM bakiyesi bir haftada 26.2 milyar TL azalarak 266.6 milyar TL'ye düştü. Aynı dönemde takipteki alacaklar ise ilk kez 500 milyar TL psikolojik sınırını geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) KKM uygulamasını sonlandırma kararıyla birlikte, programın bankacılık sektöründeki payı hızla azalıyor. BDDK’nın 3 Ekim ile biten haftaya ilişkin verilerine göre, KKM hesaplarının büyüklüğü bir haftada 26.2 milyar TL düşüşle 266.6 milyar TL’ye geriledi.

Bu düşüş, TCMB’nin 23 Ağustos 2025’te KKM hesap açma ve yenileme işlemlerini durdurmasıyla başlattığı TL'ye geçiş stratejisinin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, KKM’deki erimenin yanı sıra, ekonomik sıkıntıların bir göstergesi olan takipteki alacaklar (NPL) rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık sektöründe NPL hacmi, bir önceki haftaya göre artış göstererek ilk kez 504 milyar TL seviyesini aştı. Bu durum, sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamında hem vatandaşın hem de şirketlerin kredi geri ödemelerinde zorlandığını ortaya koyuyor.

Aynı hafta bankacılık sektöründe genel olarak krediler 21.199 trilyon TL'ye yükselirken, bireysel borçlanma eğilimi de sürdü. Tüketici kredileri hafif bir artış kaydederken, bireysel kredi kartı borçları da 2 trilyon 538.8 milyar TL'ye çıkarak halkın borçlanmaya devam ettiğini gösterdi. Toplam mevduat ise bu dönemde sınırlı bir düşüş yaşadı.