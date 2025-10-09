BIST 10.759
DOLAR 41,72
EURO 48,60
ALTIN 5.437,58
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Altın, döviz...

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Altın, döviz...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artışla 87 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Eylül'de 86 milyar 699 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 935 milyon dolar yükselişle 99 milyar 189 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artışla 182 milyar 953 milyon dolardan 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın vefat etti
Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın vefat etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Kritik uyarı geldi
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Kritik uyarı geldi
Antalya-Konya Kara Yolu ulaşıma kapatıldı
Antalya-Konya Kara Yolu ulaşıma kapatıldı
Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi
Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi
İstanbul'da deprem oldu! AFAD son dakika depremi duyurdu
İstanbul'da deprem oldu! AFAD son dakika depremi duyurdu
İsrai ordusu Gazze'nin kuzeyine gitmek isteyenleri tank atışlarıyla bombaladı
İsrai ordusu Gazze'nin kuzeyine gitmek isteyenleri tank atışlarıyla bombaladı
Medipol'den “Daha net bir dünya” için anlamlı panel
Medipol'den “Daha net bir dünya” için anlamlı panel
Emine Erdoğan'dan Gazze'ye anlamlı destek! Etkinlik geliri Gazze'ye ulaştırılacak
Emine Erdoğan'dan Gazze'ye anlamlı destek! Etkinlik geliri Gazze'ye ulaştırılacak
Aras Kargo, 20 kıyıda 4 tona yakın atık topladı
Aras Kargo, 20 kıyıda 4 tona yakın atık topladı
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yeniden hayata geçiyor!
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yeniden hayata geçiyor!
Bulgaristan-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu
Bulgaristan-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu
Kuveyt Türk'ten Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne finansman desteği
Kuveyt Türk'ten Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne finansman desteği